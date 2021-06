Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Valentin Uritescu a implinit varsta de 80 de ani pe 4 iunie, insa aniversarea nu l-a gasit acasa, in sanul familiei, ci pe un pat de spital. Bolnav de Parkinson, maestrul s-a retras de cativa ani de pe scena si este ingrijit de devotata sotie, Valentina.

- Denis Alibec a trecut prin momente grele de curand, cand a fost operat de urgența din cauza unei fracturi la genunchi, pentru ca mai apoi sa fie alergat de hoți chiar in Barcelona, unde se afla pentru intervenția chirurgicala. Sportivul a ajuns acasa insa, și pare mai bine ca niciodata, iar imaginile…

- Un moldovean in varsta de 49 de ani, care s-a infectat cu noul coronavirus, a fost gasit mort intr-un apartament din orașul Galați, Romania. El a refuzat sa se interneze in spital, deși testul PCR ii iesise pozitiv, scrie digi24.ro.

- Iulian Teodosiu, 26 de ani, va participa la prima sa ediție de Jocuri Olimpice, dupa ce sambata a caștigat trei dueluri la turneul de la Madrid Romanul a trecut pe tabloul turneului preolimpic de la Madrid de Ivan Mandov (Bulgaria) cu 15-7, de Enver Yildirim (Turcia) cu 15-3 și in finala de Andriy Yagodka…

- Persoanele care calatoresc in Grecia nu mai au nevoie de test PCR la intrarea in tara daca au trecut doua saptamani de la data efectuarii vaccinului anti-COVID, se arata pe site-ul MAE. In Bulgaria si Turcia insa, calatorii trebuie sa prezinte in continuare un test PCR negativ, potrivit mediafax.…

- Comisia de Arbitri a UEFA a numit brigazile pentru meciurile care se vor disputa in aceasta vara la Campionatul European de fotbal. Potrivit uefa.com, printre arbitrii de pe lista se afla si Ovidiu Hategan si Istvan Kovacs. De asemenea, Stephanie Frappart, din Franta, va fi prima femeie parte…

- O fetita de 12 ani din Sângeorz-Bai este în stare grava dupa ce s-a accidentat la scoala, incidentul având loc miercuri dupa-amiaza, potrivit datelor transmise de catre purtatorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Bistrita-Nasaud,…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucuresti, explica motivul pentru care, in prezent, un bolnav de COVID-19 nu mai este transportat cu izoleta la spital, cum se intampla in primele saptamani de la inceputul pandemiei. In acest moment, izoletele sunt, practic,…