- Arena temporar amenajata pe Faleza Cazino din Constanta, in dreptul statuii lui Mihai Eminescu, gazduieste, astazi si maine, un eveniment de tinuta din baschetul mondial 3X3, unul dintre turneele de calificare pentru Campionatul European FIBA 3x3 Europe Cup . Este pentru a cincea oara consecutiv, exceptand…

- CSM Constanta anunta ca, pentru a cincea oara consecutiv, exceptand anul pandemic 2020, Constanta va gazdui unul dintre turneele de calificare pentru FIBA 3x3 Europe Cup ndash; Campionatul European de Baschet 3x3. Evenimentul este programat in zilele de 10 si 11 iunie, in arena temporara amenajata pe…

- Romania va fi in luna iunie ca Danemarca la Europeanul din 1992, adica o echipa adusa de pe plaja. Tricolorii din Serie B au incheiat competiția de doua saptamani. FCSB, un furnizor important, și-a lasat in vacanța toți jucatorii, inclusiv pe aceia care vor fi convocați pentru partidele cu Kosovo și…

- Marius Briceag (31 de ani), fundaș stanga la Korona Kielce, in Polonia, admite ca a fost surprins de apelul de la FRF prin care a fost anunțat despre convocarea pe lotul preliminar pentru meciurile naționalei din iunie, cu Kosovo și Elveția. Kosovo - Romania va avea loc pe 16 iunie, de la ora 21:45.…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei s-a calificat la Campionatul European - EHF EURO 2024, desi a fost invinsa de echipa Ucrainei, cu scorul de 31-26 (12-13). Momentul este istoric. Dupa o pauza de 28 de ani, Romania revine la turneul final.

- Romania trebuie sa aiba cel putin trei autostrazi finalizate - A1, A3 si A8 - pentru a detine o infrastructura nationala rezilienta, dar si o Dunare navigabila tot anul si un hub maritim modern la Constanta, a declarat, miercuri, comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, la cea de-a sasea…

- Romania a invins Andorra, scor 2-0, la debutul in grupa preliminara pentru EURO 2024. Kosovarii, adversarii „tricolorilor” din grupa, nu ne iau in calculele pentru calificare. Kosovo a debutat cu o remiza in drumul spre Campionatul European, 1-1 in Israel. Vedat Muriqi, atacantul celor de la Mallorca…

- Ediția de astazi a proiectului GSP „Dezbaterea Zilei” are ca subiect principal campania de calificare la Euro 2024. Avem șanse și motive sa speram ca putem ajunge la primul turneu final dupa 8 ani de seceta? Toate argumentele, mai jos. Romania debuteaza sambata in preliminarii, in Andorra. Din grupa…