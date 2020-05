Stiri pe aceeasi tema

- Konstantinos Passaris se afla la un pas sa se intoarca in Grecia, pentru a-și ispași restul pedepsei. Autoritațile din Romania au admis cererea formulata in acest sens. Intoarcerea „Fiarei din Balcani” in Grecia insa, trebuie admisa și de procuratura din țara sa natala.

- Un tanar, in varsta de 27 de ani, condamnat la 9 ani de inchisoare și anunțat in cautare naționala din anul 2017, pentru furt in proporții deosebit de mari, a fost reținut in data de 14 mai de oamenii legii.

- Un barbat din Vicovu de Sus, care a calcat in picioare legislatia rutiera si si-a dus inconstienta la extrem, din pacate cu consecinte tragice pentru un alt barbat, a fost condamnat, miercuri, definitiv de Curtea de Apel Suceava. Magistrații acestei instanțe au redus pedeapsa de la 3 ani și 4 luni ...

- „A fost descoperit un telefon asupra detinutului Konstantinos Passaris care era si online intr-o conversatie video cu o prietena din Grecia in momentul cand a fost prins. Avea un telefon mobil de top, cu cartela si incarcator. Dupa aceasta descoperire, comisia de disciplina din Penitenciar a decis suspendarea…

- Detinutul Konstantinos Passaris, supranumit Fiara din Balcani, condamnat la inchisoare pe viata si aflat in regim inchis, a fost prins in celula din Penitenciarul Gherla in timp ce se afla intr-o conversatie video pe un telefon mobil cu o prietena din Grecia. A fost inceputa o ancheta in acest caz.

