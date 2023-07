Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a stat o luna in spital, Dana Roba se afla acum acasa alaturi de fetițele ei pe care le-a luat de la parinții soțului. Make-up artistul s-a intors in locuința in care era sa iși piarda viața și le-a cerut ajutorul tuturor persoanelor care vor sa o susțina in aceste momente grele. Georgiana Lobonț…

- Vestea ca Dana Roba a fost batuta și torturata de tatal copiilor, și a ajuns in stare grava la spital, șoca, la inceputul acestei luni intreaga lume mondena. Au ieșit la iveala detalii terifiante despre cum vedeta a fost mutilata chiar de tatal fetițelor sale, Daniel Balaciu. Make up artistul spune…

- Petronela este mama a 7 copii și, impreuna cu iubitul sau, locuiau in casa tatalui. Femeia spune ca a ramas pe drumuri, dupa ce unchii și matușile parintelui sau l-au convins sa le lase locuința lor, in contextul in care Petronela iși creștea copiii in aceeași casa.

- Tragedia pe care a suferit-o Dana Roba a zguduit showbizul autohton din temelii. Fosta iubita a lui Nicolae Guța a fost agresata cu brutalitate de catre soțul ei, ajungand de urgența la spital. Medicii sunt sceptici in privința starii sale de sanatate. Cine este prezentatoarea TV care recunoaște ca…

- Dana Roba se zbate pe un pat de spital sa traiasca, asta dupa ce ieri vedeta a fost torturata de barbatul cu care are doua fetițe. Daniel și-a ieșit din minți și a batut-o cu bestialitate pe inca soția lui, caci erau in proces de divorț, pana cand a lasat-o inconștienta. Apropiații știau de problemele…

- Pe rețelele personale de socializare, Carmen de la Salciua a postat un mesaj sfașietor pentru Dana Roba, dupa ce make-up artista a fost mutilata cu un ciocan de soțul ei, Daniel Balaciu. Iata cum o susține frumoasa artista pe vedeta!

- Alin Demetrian, fost manager al Spitalului De Urgența din Craiova și fost șef al Secției Chirurgie Toracica, este acuzat de comiterea a patru infracțiuni de ucidere din culpa, in forma culpei medicale. Medicul intrase in concediu de odihna din 3 aprilie.

- De curand, un psiholog francez a starnit controverse, dupa ce a afirmat ca bebelușii pot fi educați de la un an, dar nu cu ajutorul metodelor clasice, bazate pe empatie, ci din contra. Daca pana acum paretingul propunea metode blande, Caroline Goldman are o cu totul alta parere.