- O tanara de 20 de ani a fost condamnata la sase ani si opt luni de inchisoare dupa ce si-a omorat copilul nou-nascut. Fetita a fost aruncata in latrina si lasata sa se inece. Pedeapsa a fost majorata la Curtea de Apel.

- O fetița din Gorj a suferit un șoc dupa ce a vazut ca a luat nota 6 la proba de Matematica la Evaluarea Naționala. Parinții i-au dat calmante și s-au speriat ca face semipareza. Directorul școlii unde invața fetița, considerata una dintre cei mai buni elevi din localitate, este revoltat și spune ca…

- O tanara din Romania, in varsta de doar 18 ani, a avut parte de un sfarșit ingrozitor, in Italia. Calaul i-a fost un contabil italian, care nu a aratat nici o clipa mila fața de victima sa.

- Clubul este prezidat de prezidat de Sorin Strutinsky, prieten cu Nicusor Constantinescu si Radu Mazare. Dosarul se afla la Tribunalul Constanta. Pana in prezent au fost stabilite 22 de termene. Nicusor Constantinescu a fost adus la DNA Constanta la inceputul lunii august 2019.Dosarul privind falimentul…

- Ziarul italian La Stampa dezvaluie noi detalii in cazul morții Mihaelei Apostolides, romanca ucisa de iubitul ei, vineri, in parcarea unui supermarket din Cuneo. De asemenea, a fost publicata o imagine cu cei doi, surprinsa de o camera video a magazinului, inainte ca tanara sa fie impușcata mortal.…

- In contextul pandemiei de Coronavirus , o prostituata romanca aflata in Germania a primit din partea statului suma de 4.500 de euro sub forma unui ajutor de urgența, scrie Gandul . Din cauza virusului chinezesc care face ravagii la nivel global, bordelurile de pretutindeni au fost nevoite sa se inchida…

- Tribunalul Bucuresti a dispus, luni, revocarea masurii controlului judiciar in cazul fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, trimisa in judecata de catre procurorii DNA pentru luare de mita, informeaza Agerpres.Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata de DNA la Curtea de Apel Bucuresti.Pe…