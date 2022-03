Zoe, fetita de 8 ani din Ucraina care in urma cu o saptamana ii transmitea "Putin, esti nebun!" celui care a declansat iadul in tara ei, a ajuns in Augsburg, in Germania. La momentul in care am vorbit cu ea, fetita era gazduita intr-o casa din Bucium, impreuna cu mama ei, Olga, si cu alte cinci femei cu cinci copii. Erau zdruncinate de drumul lung si asteptarea din vami, de oroarea razboiului si de teama despartirii de cei dragi. Fetita tanjea dupa pisica abandonata in Ucraina, ceilalti copii dupa jucarii, catei, dupa colegii de clasa si chiar dupa scoala. S-au bucurat cand li s-a spus ca pleaca…