Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in familia unui militar din Constanta. Tanarul care ar fi implinit ieri 36 de ani a murit dupa ce a fost plimbat de la un spital la altul, fara sa i se puna un diagnostic clar. La cateva minute dupa ce ar fi fost lasat sa plece acasa, barbatul a cazut secerat. In urma lui au ramas doua fetite…

- Subinspector de politie Madalina Cojocariu, va fi inmormantata maine, incepand cu orele 12.00, la cimitirul Palazu Mare.Amintim ca, Subinspector de politie Madalina Cojocariu a incetat din viata, la doar 33 de ani, in urma unei crunte batalii cu o boala nemilioasa."Dupa o lunga suferinta, in aceasta…

- Polițiștii din orașul Ovidiu, județul Constanța, sunt in alerta, dupa ce o fetița in varsta de 6 ani a disparut de acasa, marți seara. Familia și polițiștii o cauta și cer sprijinul populației, potrivit Mediafax.Polițiștii din cadrul Poliției orașului Ovidiu au fost sesizați, in jurul orei…

- Ioana Grama este in culmea fericirii! Bloggerita isi strange fetita la piept, dupa 9 luni de asteptare! A adus-o pe lume pe micuta Ayana in noaptea de sambata spre duminica, iar acum a dezvaluit, coplesita de emotii, cand se externeaza.

- Festivalul International de Teatru Independent de la Constanta 2019, editia a IV-a, si-a facut intrarea in scena cu spectacolul „Intoarcerea de acasa”, construit pe textul lui Ștefan Caraman, castigatorul Consursului de Dramaturgie al FITIC de anul trecut. Alina Mișoc ne-a vorbit, frust, in „Intoarcerea…

- Cautari contracronometru in Capitala. Sute de politisti, jandarmi, criminalisti si voluntari au fost aproape 24 de ore pe urmele unei fetite de 10 ani disparuta de acasa. Copila iesise sa se joace iar de atunci parca a intrat in pamant. Parintii s-au gandit la ce este mai rau si au alertat autoritatil.