Stiri pe aceeasi tema

- Fetița in coma dupa ce tatal ei, baut, s-a rasturnat cu masina in Valcea, a fost ținuta cu orele in UPU. Ambulanta Valcea a ratat „intalnirea” cu elicopterul SMURD trimis sa preia copila. „Dureaza pana pregatesti un astfel de caz”, spune purtatorul de cuvant al SAJ Valcea.Fata de 11 ani a…

- Potrivit Politiei Valcea, barbatul de 37 de ani, din Baile Govora, avea o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. El conducea o masina, in care se afla si fiica sa de 11 ani, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, a intrat cu autoturismul intr-un gard, dupa care s-a rasturnat.…

- Accident la intrarea in Baia Sprie, in dreptul benzinariei Lukoil. Un autoturism a intrat in parapetul metalic de pe marginea carosabilului dupa ce s-a ciocnit aproape frontal de un alt mijloc de transport. La fața locului este deja un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Maramureș. Traficul…

- Primarul localitatii, Constantin Banacu, a declarat ca miercuri seara la locuinta copilei a fost un echipaj SAJ, care a dus la spital mama copilei si pe fratele ei, dar asistenta a refuzat sa o ia pe fetita la spital. Edilul spune ca fata se plangea de dureri de cap si ameteala. In replica, managerul…

- Lili Sandu a postat pe contul personal de Instagram, in urma cu cateva zile, o fotografie care a starnit interesul publicului și a fanilor care o urmaresc. Este sau nu insarcinata? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor. "Felicitari o mamica frumoasa", "Se vede o burtica!!!!????…

- Un șofer baut a fugit de la locul accidentului dupa ce a lovit cu mașina un elev, de 16 ani Un șofer, de 68 de ani, din București, aflat in stare de ebrietate a fugit aseara de la locul accidentului, dupa a lovit cu mașina un tanar, de 16 ani, din comuna gorjeana Branești. Astfel, in seara zilei de…

- Luni dimineața, un copil in varsta de cinci ani, aflat in șoc toxico-septic a fost transferat cu elicopterul in Capitala la Spitalul Marie Curie”, transmit reprezentanții Spitalului Județean de Urgența Buzau. Copilul fusese internat pe Secția Pediatrie, decizia de transfer fiind luata ca urmare a faptului…

- Sfarsit tragic pentru o fetita de doar doi ani! Micuta si-a pierdut viata, dupa ce a fost abandonata timp de cinci ore de mama ei, in masina. Femeia a plecat sa bea cu o prietena si a lasat-o acolo, fara sa se gandeasca la pericolul in care isi lasa copila.