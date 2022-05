Stiri pe aceeasi tema

Fetița de 5 ani cu boala Wilson care a fost supusa, la sfarșitul lunii aprilie, la un transplant de ficat, a murit.

- Dupa zile intregi in care medicii au incercat sa o salveze și sa o scape de diagnosticul grav, boala Wilson, fetița de cinci ani operata la Institutul Clinic Fundeni a murit. Acesta s-a stins din viața sub privirile neputincioase ale cadrelor medicale.

- Fetița de cinci ani, care a primit un transplant de ficat in urma cu trei saptamani la Institutul Clinic Fundeni, este in continuare in stare critica, internata la terapie intensiva, a anunțat marți spitalul intr-un comunicat de presa.

- Fetița in varsta de 5 ani, care sufera de boala Wilson, careia i s-a facut transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni este in stare critica, iar luni medicii au reintervenit chirurgical din cauza unor complicații ale anastomozei biliare.

Fetița in varsta de 5 ani, care sufera de boala Wilson, careia i s-a facut transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni este in stare critica, iar luni medicii au reintervenit chirurgical din cauza unor complicații ale anastomozei biliare, anunța mediafax.

- La aproape doua saptamani dupa transplantul hepatic facut la Institutul Clinic Fundeni, fetița in varsta de 5 ani care suferea de boala Wilson a fost detubata, au declarat miercuri, 11 mai, surse medicale pentru Libertatea. Copila ramane insa internata, sub supraveghere medicala.Potrivit informațiilor…

- Fetita de 5 ani cu hepatita, supusa unui transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni, este in terapie intensiva cu stare generala in ameliorare, stabila, sedata, inca intubata si ventilata mecanic, anunta reprezentantii unitatii sanitare, precizand ca evolutia lent favorabila este determinata…

- Fetita de 5 ani cu hepatita, supusa unui transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni, este in terapie intensiva cu stare generala in ameliorare, stabila, sedata, inca intubata si ventilata mecanic, anunta reprezentantii unitatii sanitare.