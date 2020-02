Fetiță de 9 ani, decedată la Făgăraș O tragedie a avut loc, aseara, in municipiul Fagaraș. Potrivit Fagarașul Tau, o fetița de 9 ani a murit in jurul orei 20.30. Se pare ca micuța a venit de la joaca, dupa care i s-a facut rau. „La data de 08 februarie a.c., in jurul orei 20.26, Poliția Municipiului Fagaraș a fost sesizata prin apelul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca la un loc de joaca amplasat pe raza municipiului Fagaraș, jud. Brașov, se afla o persoana, in varsta de 9 ani, in stare de inconștiența. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical, care in urma efectuarii protocolului de resuscitare, a declarat decesul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

