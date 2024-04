Constanta: Persoana decedata gasita pe trotuar in zona Casa de Cultura (GALERIE FOTO + VIDEO) Mai multe echipaje de politie si cadre medicale s au deplasat in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 23.30, la Casa de Cultura, acolo unde un barbat a murit. La fata locului a fost identificat un barbat care ar fi cazut de la etajul sase a unui bloc din aceasta zona.Cadrele medicale sosite la fata locului au declarat decesul barbatului.Ce spune IPJ ConstantaLa data de 11 aprilie a.c. in jurul orei 23.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 3 Politiei au fost sesizat ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si cadrele medicale au fost solicitati sa intervina astpzi pe strada Rubinului din municipiul Constanta. Din primele informatii o persoana ar fi cazut de la etajul superior al unei cladari in constructie. La fata locului au ajuns polistii, criminalistii si cadrele medicale. Un echipaj de…

- In loc sa fie dus in spital, pentru a i se acorda ingrijiri medicale de specialitate, barbatul a fost resuscitat la poarta de catre echipajele Serviciului de Ambulanța Județean Vaslui.Eforturile au fost in zadar, pentru ca pacientul a murit chiar in fața unitații sanitare, de fața cu cateva zeci de…

- In loc sa fie dus in spital, pentru a i se acorda ingrijiri medicale de specialitate, barbatul a fost resuscitat la poarta de catre echipajele Serviciului de Ambulanța Județean Vaslui.Eforturile au fost in zadar, pentru ca pacientul a murit chiar in fața unitații sanitare, de fața cu cateva zeci de…

- FOTO: Femeie din Alba Iulia, gasita decedata in locuința. La fața locului s-au deplasat polițiștii O femeie in varsta de 68 de ani a fost gasita vineri, fara viața, in casa din Alba Iulia in care locuia. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul IPJ Alba. Polițiștii au fost alertați in jurul…

- O femeie a fost scoasa din lacul Herastrau de pompieri. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat ca aceasta era decedata. „In urma cu scurt timp, am intervenit pentru extragerea din apa a unei persoane, care a fost observata la cațiva metri de mal, in lacul Herastrau La fața locului au ajuns…

- O femeie decedata a fost observata, vineri dimineața, plutind in lacul Herastrau din Capitala.ISU București a intervenit cu un echipaj de scafandri sa scoata din apa o persoana observata la cațiva metri de mal, in lacul Herastrau. Dupa ce persoana a fost scoasa din apa, echipajul medical a…