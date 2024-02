Fetiță de 6 ani din Bihor, abuzată sexual de tatăl vitreg. Mama copilei știa Abuzurile au avut loc in localitatea bihoreana Cociuba Mare, unde fetița, cei șase frați ai ei și mama lor locuiau in casa tatalui vitreg, relateaza publicația locala Bihoreanul.Primul abuz a avut loc la jumatatea lunii octombrie a anului trecut in casa in care locuiau aceștia. Ulterior, fetița in varsta de 6 ani a fost abuzata din nou de barbatul de 45 de ani, pe un teren din localitate.Potrivit publicației citate, mama fetei știa prin ce trece aceasta, dar i-a spus sa taca și sa rabde, femeia insarcinata cu al optulea copil temandu-se ca barbatul ii va da pe toți afara din casa.Cea care a alertat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

