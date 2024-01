Stiri pe aceeasi tema

- Doua fetițe in varsta de 3 și 4 ani au fost transportate in stare grava la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria” din Iași cu elicopterul SMURD, dupa ce mama lor le-a spalat pe cap cu o soluție necunoscuta. Coordonatorul SMURD Iași, prof.dr Diana Cimpoeșu, a confirmat ca una dintre fetițe se afla in coma,…

- Una dintre cele doua fetițe din Iași, ajunse la spital in stare grava dupa ce au fost spalate pe cap de mama lor cu o substanța toxica, antiparazitara, are șanse minime de supraviețuire. Medicii spun ca sora ei, de 4 ani, a trecut de perioada critica și iși va reveni.Medicii de la Spitalul de Copii…

- UPDATE - Medicii au identificat substanța și le-au stabilizat pe cele 2 fetițe.Dr. Catalina Ionescu, purtator de cuvant Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria”, detalii cu privire la starea de sanatate a celor doua fetițe intoxicate cu Diazinol.„Doua fetițe in varsta de 4 și respectiv…

- Coordonatorul SMURD Iasi, prof.dr Diana Cimpoesu, a declarat ca fetitele au fost transferate cu elicopterul la Spitalul pentru copii "Sf. Maria" din Iasi, potrivit Agerpres."Politistii din cadrul Sectiei nr. 7 Politie Rurala Targu Frumos au fost sesizati prin apel 112 de catre o femeie cu privire la…

- O mama si cei sapte copii ai sai au ajuns, vineri, la Unitatea de Primiri Urgente UPU din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, dupa ce s au intoxicat prin aplicarea externa a unei substante de uz veterinar, informeaza unitatea spitaliceasca, potrivit Agerpres."Azi, 5 ianuarie, s au prezentat…

- O mama si cei sapte copii ai sai au ajuns, vineri, la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare. Acestia s-au intoxicat prin aplicarea externa a unei substante de uz veterinar, informeaza unitatea spitaliceasca. „Azi, 5 ianuarie, s-au prezentat la UPU, intoxicati…

- O fetita de cinci ani a murit, iar verisorul ei, de aproape doi ani, este in stare grava la Spitalul din Tandarei, judetul Ialomita, dupa ce ar fi fost spalati de bunica lor cu o substanta toxica, posibil o solutie folosita pentru deparazitarea oilor, scrie News.ro.Politia a anuntat, vineri, ca Politia…

- Fetita de 2 ani din judetul Botosani, care a suferit arsuri dupa ce in camera in care se juca a izbucnit un incendiu, a fost transportata cu un elicopter SMURD la Spitalul pentru Copii ‘Sf Maria’ din Iasi, unde a fost dusa direct in sala de operatii. Coordonatorul regional al SMURD, dr. Diana Cimpoesu,…