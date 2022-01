UPDATE, duminica, 9 ianuarie, ora 7 Femeia a fost retinuta pentru 24 de ore, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Constanta, citat de News.ro. “Femeia a fost retinuta pentru 24 de ore, fiind introdusa in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva. In cursul zilei de maine, aceasta va fi prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, cu propuneri corespunzatoare”, a anuntat IPJ Constanta. Articolul inițial: Mama unei fetițe de 2 ani a primit ordin de restricție dupa ce imagini video cu ea batandu-și fiica au aparut in spațiul public. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului…