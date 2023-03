Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar șofer a scapat de moarte, astazi, ca prin minune! In timp ce se deplasa pe raza stațiunii Predeal, barbatul de 22 de ani, a pierdut controlul direcției de deplasare, iar mașina in care se afla a cazut de pe un pasaj rutier peste calea ferata, ajungand pe șine. In urma accidentului terifiant,…

- Un autoturism a intrat intr-un cap de pod, intre Dumbraveni si Veresti, informeaza ISU Suceava. Sunt cinci persoane implicate, care primesc ingrijiri medicale. Intervin pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare, si patru echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean O persoana a fost…

- Luni dupa amiaza in timp ce conducea autoturismul pe raza localitații Liteni, o femeie a surprins și accidentat o minora de 7 ani, angajata in traversarea strazii prin loc nepermis și fara sa se asigure corespunzator. Din impact a rezultat ranirea minorei, care a fost transportata cu ambulanța la spital…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, a declarat ca in urma accidentului feroviar de astazi de la Prelipca, la Unitatea de Primiri Urgențe au ajuns doi copii minori, o fetița de trei ani și un baiat in varsta de un an. Dr. Dan Teodorovici a spus ca fetița a ajuns…

- Doua femei au murit și doi copii au suferit leziuni foarte grave dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un tren, autoturismul fiind proiectat ulterior intr-un stalp de pe marginea caii ferate. Accidentul a avut loc in localitatea Prelipca din orașul Salcea. Potrivit ISU Suceava, la fața locului…

- O fetita de 2 ani a fost ranita luni dupa ce masina condusa de mama ei a intrat in coliziune cu un alt autoturism, pe drumul national 15, in orasul Roznov, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Neamt."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce o tanara, de 25 ani, din…

- O fetita de sapte ani a fost lovita de masina pe trecerea de pietoni, luni dimineata, in localitatea Odvos, fiind preluata de medici in stare de inconstienta pentru a fi transportata la spital, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un minor de 15 ani din Verești i-a adus parinților acum la final de an un dosar penal. Baiatul a furat mașina parinților și a plecat la plimbare prin sat. La un moment dat a incercat sa patrunda pe drumul județean DJ 290 insa nu s-a asigurat și s-a izbit de o mașina care circula […] The post Dosar…