- O bunica din Dolj a recurs la un gest incredibil. Femeia și-a legat nepoata de numai 10 ani cu lanțul de piciorul patului. Mai grav este ca micuța sufera de dizabilitați. Atat fetița cat și fratele ei se aflau in grija bunicii, fiind lasați acolo de mama lor care e plecata la munca in strainatate.…

- Fetița de numai trei ani era acasa doar cu bunica ei. Femeia a adormit-o și a plecat pana in bucatarie. Atunci cand s-a intors, fetița era deja cazuta de la etaj. Copila a cazut de la etajul trei, de la fereastra apartamentului in care locuia, in Alexandria. Iata cum s-a intamplat totul și cum se simte…

- Eveniment O fetița a cazut de la etajul trei al unui bloc din Alexandria / A fost transportata la spital conștienta și cu fracturi mai 3, 2022 13:42 Marți, 3 mai a.c., ora 12.30, polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul ca un copil,…

- Valentina Timoșenko, 86 de ani, din Liubotin, regiunea Harkov, a oferit pensia ei lunara, 3.000 de grivne ucrainene, circa 450 de lei, Forțelor Armate ale Ucrainei.Bunica, ai carei fii și nepoți sunt mobilizați pe front, a dus banii la primarie pe 31 martie, a informat Comitetul Executiv al Consiliului…

- O fetița de 5 ani și bunica ei au fost gasite de diplomații ucraineni in Belarus, unde le dusesera soldații ruși, dupa ce le-au atacat in mașina familiei, la Kiev, pe 28 februarie. Parinții fetiției și fratele ei au fost uciși atunci, ea impușcata in cap, a anunțat pe pagina de Facebook ministrul de…