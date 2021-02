Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca sambata, 06 februarie, curent, intre orele 07:00- 17:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Tighina, in perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfant - strada 31 August, 1989, in legatura cu executarea lucrarilor de demontare și evacuare a macaralei de pe…

- La 171 de ani de la nasterea Luceafarului poeziei romanesti, mai mulți oameni de cultura, simpli iubitori ai operei lui Mihai Eminescu, dar și politicieni, au depus flori la bustul poetului din Gradina Publica "Ștefan cel Mare și Sfant" din Capitala.

- CHIȘINAU, 18 dec - Sputnik. Inca de la prima ora, Asociația Patronala a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a anunțat ca se solidarizeaza cu protestul fermierilor. Transportatorii s-au adunat in fața monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfant, cu mașini și microbuze, și de acolo, in coloana, s-au…

- O fetița de trei anișori a fost uitata de catre parinți intr-un troleibuz de linie din Capitala. Cazul a avut loc astazi, in jurul orei 16:00, in troleibuzul de pe ruta 22. Informația a fost confirmata de catre directorul general RTEC, Dorin Ciornii, transmite publika.md. Potrivit acestuia, fetița a…

- CHIȘINAU, 17 nov – Sputnik. O porțiune a strazii Ismail din Capitala va fi inchisa in perioada 17 – 30 noiembrie, informeaza Primaria Chișinau. © Sputnik / Виталий АньковDate alarmante: Situația pandemica este critica in Chișinau Astfel, traficul rutier pe strada Ismail, in perimetrul strazilor…

- In perioada 16-30 noiembrie 2020, va fi restricționat traficul rutier pe strada Armeneasca, in perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfant – str. Mitropolit Varlaam, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a rețelei de apeduct.