Stiri pe aceeasi tema

- Buzoianca Andreea Runceanu, lidera trupei Amadeus, a realizat un ,,quarantine homemade video” la unul dintre cantecele sale favorite de anul acesta. Este vorba despre „Toss A Coin For A Witcher”, piesa de pe colona sonora a unuia dintre cele mai de succes seriale, „The Witcher”. In ultimele zile de…

- Luni, 4 mai, buzoianca Mihaela Runceanu, una dintre cele mai bune voci ale muzicii ușoare romanești, ar fi implinit 65 de ani. Cu acest prilej, Andreea Runceanu, fondatoarea trupei Amadeus, a ținut sa ii dedice un moment muzical special verișoarei sale care a disparut prematur fiind victima unei crime.…

- In ziua de 1 mai, polițiștii buzoieni au reținut un șofer de 50 de ani din municipiul Buzau pentru infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. In timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, politistii rutieri au fost sesizati de catre o persoana despre faptul ca un alt conducator…

- • Daca handbalul iși va relua activitatea la inceputul lunii iunie Posibila reluare a activitații competiționale in handbalul romanesc, pe 31 mai in cazul baieților și pe 5 iunie in cel al fetelor, trebuie sa respecte unele condiții foarte stricte. Sunt condiții care țin in primul rand de siguranța…

- Buzoianul Xenti Runceanu a compus recent o piesa special pentru fetele de la Amadeus, trupa condusa chiar de sora compozitorului, Andreea Runceanu. Cele patru artiste au fost impresionate de piesa, iar fanii din lumea intreaga la fel. Exista insa o singura problema: piesa nu avea un nume. Așa ca Amadeus…

- • Direcția pentru Sport și Tineret Buzau deruleaza campania „Fii erou, stai in casa!” Direcția Județeana pentru Sport și Tineret (DJST) Buzau deruleaza in aceasta zile o campanie care are ca scop strangerea de bani pentru Spitatul Județean de Urgența Buzau. Este vorba despre organizarea de licitații…

- Intreaga planeta se afla sub teroarea pandemiei de coronavirus, iar romani stabiliți in strainatate traiesc și ei sub tensiune evoluția acestui virus mortal. Este și cazul buzoiencei Alexandra Violeta Marin (29 ani), cea care s-a stabilit inca de acum zece ani-, cand a fost admisa la Facultatea de Design…

- Actorii și cantareți sunt nevoiți sa se adapteze din mers la regulile stricte impuse pe perioada pandemiei de coronavirus. Spectacole de teatru s-au anulat, iar unele teatre transmit online reprezentațiile din salile fara spectatori, iar muzicienii au renunțat și ei la concerte. Puse in situația de…