Festivalul tuberozelor de la Hoghilag, județul Sibiu Pe 6 și 7 august, localitatea Hoghilag din județul Sibiu e in sarbatoare. Și nu orice sarbatoare. Ci una inchinata uneia dintre cele mai sensibile, elegante, frumoase și parfumate flori din lume, daca nu cea mai parfumata, eleganta, delicata, frumoasa, tuberoza. Ei, bine, aceasta are din 2016 o sarbatoare inchinata ei. Hoghilag este primul sat din Romania unde s-au cultivat tuberozele despre care se spune ca-și poarta cu ele parfumul inca din antichitate. In comuna de langa Sibiu, cei care au cultivat prima data tuberoze au fost sașii. Și, misterioși, nu voiau sa impartașeasca și romanilor – sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

