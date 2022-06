Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș inaugureaza un program artistic de anvergura in memoria unuia dintre cei mai mari soliști de folclor al Banatului, urmand ca in 16 iunie sa se desfașoare prima ediție a Festivalului național de folclor „Petrica Moise”. Acesta va avea loc in sala mare a Teatrului Național din Timișoara, […] Articolul Festivalul național de folclor „Petrica Moise”, la Timișoara, in memoria marelui rapsod popular a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .