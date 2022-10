Stiri pe aceeasi tema

Expozitia „Stefan Popescu. Povestea calatoriilor", curatoriata de dr. Elena Olariu la Art Safari, este cea mai ampla de pana acum din Romania. Cei care poarta numele pictorului - Popescu, vor putea achizitiona, online, doar pe 5 octombrie, bilete cu 50% reducere pentru a vizita expozitiile de la…

Centrul Infotrafic anunta ca, luni, au loc lucrari pe A1, in zona Pitesti, pana la ora 16.00, traficul fiind restrictionat, potrivit news.ro.

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei și Mitropolitul Serafim al Germaniei au sfințit duminica pictura, iconostasul și celelalte lucrari de infrumusețare realizate la interiorul bisericii din incinta Spitalului de copii din Botoșani.

Anul "Avram Iancu" a debutat, vineri, la Muzeul Tarii Crisurilor (MTC) din Oradea, prin lansarea editiei necenzurate a cartii "Avram Iancu. O viata de erou" de Silviu Dragomir, aparuta la Editura MTC, editie ingrijita de Ioan Bolovan si Sorin Sipos.

Expozitia de afis polonez "Ryszard Kaja: Plakat-Polska", organizata in cadrul Bucharest Graphic Days, se va deschide joi, de la ora 18,00, la sala Irina Nicolau a Muzeul National al Taranului Roman.

Doua persoane au fost surprinse sub un mal de pamant care s-a surpat in Oradea, una dintre victime fiind inconstienta, iar 16 pompieri intervin pentru salvarea lor.

Bazinul olimpic de natatie "Ioan Alexandrescu" din Oradea a fost redeschis, marti, dupa doi ani de reabilitare si modernizare, lucrarile fiind estimate de catre autoritatile locale la 16,64 milioane de lei (fara TVA).

Institutul Cultural Roman lanseaza un apel la candidaturi pentru bursele „Constantin Brancusi" care se vor desfasura in 2023. In cadrul acestui program, doi artisti plastici/ artisti vizuali romani vor primi cate o bursa, sub forma unui stagiu de trei luni la Cite internationale des arts din Paris.