- Kylian Mbappe a trimis luni o scrisoare șefilor de la PSG prin care ii anunța ca nu va activa opțiunea de prelungire a contractului sau scadent in vara anului viitor. Dupa ce informațiile au ajuns in media, atacantul francez a emis un comunicat catre AFP, in care explica decizia și anunța ca niciodata…

- Autoritațile din Singapore au decis sa renunțe la cursele de cai organizate timp de 180 de ani. Anul viitor va fi ultima cursa și apoi hipodromul va fi demolat, au anunțat autoritațile, potrivit BBC.Singurul hipodrom din mica țara din Asia de Sud-Est, Singapore Turf Club, va organiza anul viitor…

- O recunoșteam sau nu, Borșa da tonul in Maramureș atunci cand vine vorba despre dezvoltarea turismului montan. Zona Vișeu-Moisei-Borșa s-a dezvoltat extrem de mult in ultimii ani, au aparut sute de unitați de cazare care ofera fel de fel de activitați de entertaiment pentru turiștii care ajung prin…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat intr-un interviu la Digi24 ca nu se gandește in momentul de fața la o candidatura la alegerile prezidențiale, singura sa preocupare fiind sa faca "un job foarte bun la NATO".

- FC Basel, care a dispus cu 2-1 de Fiorentina, in prima mansa a semifinalelor Europa Conference League la fotbal, joi seara, a anuntat, vineri, angajarea germanului Timo Schulz in functia de antrenor pentru urmatorul sezon, in locul conationalului sau Heiko Vogel, informeaza agentia EFE.Schulz, in…

- Fotbal Feminin Baia MareU15 a reusit in aceasta dupa amiaza o victorie clara cu 6-2 in deplasarea de la Comlosu Mare (județul Timis) in urma unui joc spectaculos. Toate fetele au jucat foarte bine, fazele frumoase de poarta aducand 4 goluri pentru Diana Bande si 2 goluri pentru Maria Grozavu. In urma…

- Ministrul ucrainean de finante, Sergii Marcenko, le-a transmis sambata omologilor sai din statele Uniunii Europene ca Ucraina va avea nevoie anul viitor de cel putin 18 miliarde de euro ca ajutor macrofinanciar, suma echivalenta celei oferite Kievului anul acesta de blocul comunitar, si a cerut in plus…

- De ”Ziua Pamantului” jandarmii au raspuns prezent invitației Asociației Free Way și s-au implicat in campania unOMunPOMoȚARA. In padurea de la Livada, alaturi de alți voluntari, sub coordonarea specialiștilor din cadrul Ocolului Silvic Ardud, in parcela alocata Jandarmeriei Satu Mare s-au plantat 400…