- In acest weekend, la Pitești are loc „Slide in Skates” Contest, un eveniment in premiera pentru oraș. Concursul de skating are loc sambata, 12 august, in Parcul Ștrand, timp de șase ore și este organizat de catre Asociația „Acționam. Daruim. Educam.”, cu sprijinul Primariei Municipiului Pitești, prin…

- Serile de sambata, in august, va așteapta in Parcul ”Lunca Argeșului”, alaturi de familie și prieteni, pentru a va bucura de o experiența inedita: proiecții de cinema in aer liber! Prima seara din cadrul evenimentului FilmFest ADE 2023 ofera cinefililor vizionarea peliculei cinematografice ”Aftersun:…

- In organizarea Primariei Municipiului Satu Mare, al Centrului Cultural G.M. Zamfirescu și al celor de la TIFF (Transilvania International Film Festival), in perioada 4-6 august Caravana TIFF Unlimited va sosi la Satu Mare. De vineri pana duminica se vor proiecta 3 filme de scurt metraj și 3 filme de…

- Primaria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești și prin Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, sprijina evenimentul „FilmFest ADE Pitești”, organizat de catre Asociația „Acționam. Daruim. Educam” Pitești, in Parcul „Lunca Argeșului”, in cele patru weekenduri…

- De astazi, 29 iunie 2023, zona de agrement din parcul Ștrand a fost dotata cu 10 hidrobiciclete (6 hidrobiciclete cu 3 locuri tip Donald și 4 hidrobiciclete cu 4 locuri tip Cars) pe care municipalitatea piteșteana le ofera cetațenilor spre inchiriere, prin Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului…

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern organizeaza, in parteneriat cu Primaria Municipiului Pitești, prin Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Campionatul Național Copii 11 ani, care se va desfașura la Bazinul Olimpic Pitești, in perioada 24 – 25 iunie 2023.…