Festivalul Internațional George Enescu 2021, la start 25 de lucruri memorabile despre cea de-a 25-a ediție a celui mai important eveniment cultural internațional organizat de Romania Ediția a 25-a a Festivalului Internațional George Enescu incepe sambata, 28 august, in pofida incertitudinii și a complicațiilor cauzate de pandemie, ca o declarație de incredere ca, impreuna, putem construi o „Istorie din iubire” la nivel […] Articolul Festivalul Internațional George Enescu 2021, la start apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

