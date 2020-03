Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul Fesvalului Enescu va prezenta, de maine, un adevarat festival online de muzica clasica, cu inregistrari din editiile anterioare ale celor doua evenimente. In aceasta criza generata de raspandirea coronavirusului, "muzica poate vindeca suflete", afirma directorul Artexim, producatorul festivalului.

- Top Line doneaza 1% din vanzarile online campaniei de sprijinire a autoritatilor in lupta contra COVID-19 Proiectul are scopul de a strange donatii prin SMS pentru achizitionarea de produse necesare celor implicati in lupta cu epidemia Coronavirus: consumabile, echipamente sau produse destinate categoriilor…

- ​Startup-urile și firmele mici și mijlocii (IMM), inclusiv din România, sunt invitate sa aplice urgent pentru fonduri europene, într-o noua sesiune, cu un buget total de 164 de milioane de euro, prin Acceleratorul EIC, pentru a dezvolta tehnologii și inovații care ar putea ajuta la lupta…

- Ambasadorul Chinei in Italia, Li Junhua, și reprezentanți italieni au intampinat astazi avionul China Eastern A350 pe aeroportul Fiumicino. Ajutorul pe care China il acorda Italiei consta in echipe de specialiști și peste 30 tone de provizii medicale pentru lupta impotriva COVID 19. Dupa aproape 10.000…

- Andreea Marin iși ofera ajutorul in lupta impotriva epidemiei de coronavirus. Fosta prezentatoare de televiziune a redactat o scrisoare deschisa adresata Ministrului Sanatații, Victor Sebastian Costache, si Ministrului Afacerilor Interne, Ion-Marcel Vela, in care se ofera, prin intermediul Fundației…

- Italia, tara in care locuiesc peste 1.200.000 de romani, a devenit, peste noapte, cel mai mare focar de coronavirus din Europa, in contextul in care, ieri, numarul de persoane diagnosticate cu Covid-19 depasise...

- Germania le va acorda puteri mai mari anchetatorilor in lupta impotriva pedofiliei online, dupa ce parlamentarii au aprobat vineri un nou pachet legislativ propus de guvern, relateaza DPA preluat de agerpres. Oamenii legii vor avea permisiunea sa foloseasca imagini generate pe calculator cu abuzuri…