Stiri pe aceeasi tema

- ■ cadrele medicale au realizat o nefrectomie parțiala laparoscopica, pacientul fiind diagnosticat cu o formațiune tumorala ■ este prima astfel de intervenție chirurgicala efectuata in afara unui centru universitar din zona Moldovei ■ Conducerea Spitalului Municipal de Urgența Roman a anunțat pe pagina…

- ■ un proiect lansat de Primaria Roman și Asociația ”Intre Vecini” ar putea finanța 10 asociații de proprietari, prin granturi nerambursabile de 15.000 de euro ■ 82 de asociații de proprietari, dintre care 4 de locatari, vor fi susținute sa aplice pentru a deveni ”comunitați sustenabile” ■ fondurile…

- ■ primaria a raspuns inițiativei celor mai activi elevi din diverse ONG-uri școlare de a le amenaja un spațiu pentru desfașurarea activitaților ■ se va stabili un regulament de funcționare și un grafic de folosire a spațiului ■ La inițiativa membrilor Consiliului Elevilor, conducerea Primariei Roman…

- ■ deputatul PNL, Laurențiu Leoreanu, susține ca PSD a politizat managementul companiei ApaServ și ca romașcanii sunt pe buna dreptate furioși ca se oprește apa și noaptea, și ziua ■ ApaServ a atacat in Contencios Administrativ hotararea CL Roman prin care se renunța la serviciile firmei ■ conducerea…

- ■ anul trecut, la Roman, s-au nascut 1.030 copii și au decedat 945 de persoane ■ au fost oficiate doar 212 casatorii ■ La solicitarea redactorilor „Monitorul”, purtatorul de cuvant al Primariei Roman, Dragoș Toma, a realizat o sinteza a activitații Biroului de Stare Civila pe perioada anului trecut,…

- Ca in fiecare an, conducerea Primariei Roman va iniția, in luna ianuarie, consultari publice pentru elaborarea bugetului pentru 2024. Leonard Achiriloaei, edilul municipiului, a anunțat pe pagina de Facebook ca incepand de saptamana viitoare vor incepe consultarile pentru bugetul anului 2024. „Imi…

- ■ Primariei Roman i-a fost virata in cont suma de 2,7 milioane de RONI, reprezentand contravaloarea a 50 de facturi restante, aferente lunii decembrie ■ este vorba despre cheltuieli de funcționare ale instituției ■ In contul Primariei Roman a intrat in cursul dimineții de 11 ianuarie 2024 suma de 2,7…

- ■ aceștia s-au mobilizat pe rețelele de socializare pentru a se adauga fermierilor din intreaga țara, care au blocat centura Capitalei ■ la Roman s-au adunat cateva zeci de fermieri și transportatori, așteptind sa faca joncțiunea cu alți protestatari din nordul Moldovei ■ revendicarile țin de necesitatea…