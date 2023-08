Stiri pe aceeasi tema

- SUSȚINERE… Luni, 7 august 2023, de sarbatoarea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, Inaltpreasfințitul Parinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Roman al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va oficia Sfanta Liturghie la biserica „Pogorarea Duhului Sfant”, din orașul Negrești, Protopopiatul Vaslui,…

- PAZA… Miercuri este prima zi a Festivalului “Hora din Strabuni”, astfel ca, pentru a oferi spectatorilor un climat de siguranța, jandarmii vaslueni au ieșit in strada pentru a asigura ordinea și liniștea publica. De asemenea, efective marite de polițiști, pompieri și poliție locala se vor afla in mijlocul…

- OCROTIȚI…Proiectul eparhial de tabere rurale misionare „Copilarie și credința” continua sa se deruleze in Eparhia Hușilor. In perioada 08-23 iulie 2023 au fost organizate patru tabere, la care au participat peste 520 de copii, dupa cum se arata intr-un comunicat prezentat de Biroul de Presa al Episcopiei…

- SARBATOARE… De hramul Episcopiei Hușilor, din ziua de 29 iunie, cand sunt praznuiți Sfinții Apostoli Petru și Pavel, va veni alaturi de credincioșii ținutului insuși Inaltpreasfințitul Parinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, dupa cum a anunțat Biroul de Presa al Episcopiei,…

- EVENIMENT… Vineri, 23 iunie 2023, incepand cu ora 14:00, Biblioteca Județeana „Nicolae Milescu Spatarul” din Vaslui va gazdui conferința cu tema „Mai avem nevoie de religie in secolul al XXI-lea?”, anunța Biroul de Presa al Episcopiei Hușilor. “Invitatul intalnirii este domnul conf. univ. dr. Constantin…

- Trafic dirijat pe DN1B, in localitatea Sahateni, in urma unui ccident rutier, anunța IPJ Buzau. ,,Din primele date este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, o persoana este evaluata medical la acest moment.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni cu detalii.

- SARBATOARE…. Asociația Filantropia Ortodoxa Huși aniverseaza și in acest an copiii din intreg județul Vaslui, iar locul care se va transforma de 1 Iunie intr-un taram al bucuriei și al jocului va fi curtea Catedralei Episcopale a Hușilor. „Episcopia Hușilor va fi și in acest an, pe 1 iunie 2023, gazda…

- Silvia Pintea, cunoscuta jurnalista și realizatoare de emisiuni de televiziune, a trecut in neființa. Ea este recunoscuta pentru contribuția sa in cadrul Studioului Regional TVR Cluj și a postului de radio Radio Cluj.Silvia Pintea, o jurnalista cu o cariera remarcabila, a incetat din viața. Ea era…