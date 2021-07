Festivalul de Film Cannes 2021. Lista castigatorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Spike Lee, presedintele juriului celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, a furat startul sambata seara devoaland ''Titane'' drept pelicula castigatoare a Palme d'Or inaintea anuntarii celorlalti castigatori, noteaza revista de specialitate Variety. Desi gafa neplanificata…

- Juriul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, prezidat de cineastul american Spike Lee, a anuntat sambata seara castigatorii. Prezentam mai jos palmaresul competitiei oficiale. Trofeul Palme d'Or: ''Titane'', de Julie Ducournau Marele Premiu al Juriului (ex-aequo):…

- Cineastul iranian Asghar Farhadi, regizorul peliculei ''A Hero'', si regizorul finlandez Juho Kuosmanen, realizatorul productiei ''Compartment No. 6'', au fost recompensati ex-aequo cu Marele Premiu al Juriului, sambata seara, in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului…

- Pelicula ''Memoria'', in regia cineastului thailandez Apichatpong Weerasethakul, si ''Ahed's Knee', in regia israelianului Nadav Lapid, au fost recompensate ex-aequo sambata seara cu Premiul Juriului in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes,…

- Ceremonia de inchidere a celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes are loc, sambata seara, la Palais des Festivals. Trofeul Palme d’Or, cea mai importanta distinctie a festivalului, va fi acordat anul acesta de un juriu condus de cineastul american Spike Lee, arata News.ro. Editia…

- Celebritatile si stralucirea revin marti pe Croazeta, dupa doi ani. Cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, amanata doua luni, va avea loc cu prezenta fizica si se va incheia, pe 17 iulie, cu gala de premiere. Lungmetraje semnate de Wes Anderson, Asghar Farhadi, Jacques Audiard,…

- Filme regizate de cineasti celebri, precum Asghar Farhadi, Francois Ozon, Kirill Serebrennikov, Jacques Audiard, Nadav Lapid si Nanni Moretti se numara printre cele 24 de pelicule care au fost selectate in competitia de lungmetraje din acest an a Festivalului de la Cannes, informeaza site-ul oficial…