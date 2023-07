Stiri pe aceeasi tema

- Elevi din Mioveni, la mare! Pana pe 25 iulie, a doua serie de elevi din Mioveni cu rezultate deosebite la concursuri și olimpiade naționale, precum și sportivii care au urcat pe podium in competitii naționale și internaționale se bucura din plin de tabara oferita de administrația locala, la Marea Meagra,…

- Astazi, luni, 17 iulie 2023, Festivalul Internațional de Folclor Carpați va fi la Mioveni! Astazi, luni, 17 iulie 2023, Festivalul Internațional de Folclor Carpați va fi la Mioveni! Ora 18.00 – Parada ansamblurilor de dans participante la Festivalul International de Folclor „CARPATI”, pe traseul Bulevardul…

- Festivalul de Folclor „In gradina dorului” revine la Turda pentru a celebra bogația tradițiilor și culturii romanești in perioada 22-23 iulie, in incinta Parcului Central din Turda. Evenimentul aduce pe scena artiști indragiți de muzica populara precum Sava Negrean-Brudașcu, Ioan Dordoi, Iulia Merca,…

- Rebel X Young Rock Festival, ediția a II-a: festivalul tinerilor pasionați de muzica rock, la Pitești! Organizat de Asociația „La Pietre”, in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local Pitești, prin Centrul Cultural Pitești, Rebel X este un festival aparte, conceput sa ofere o platforma optima de exprimare…

- Simona Bucura-Oprescu: La mulți ani, Mioveni! La mulți ani, Petru și Pavel! In fiecare an, la 29 iunie, credincioșii ortodocși ii slavesc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Este o zi speciala pentru orașul Mioveni care in aceasta perioada aniverseaza implinirea a 538 de ani de la prima atestare documentara,…

- Zona de picnic Faget din Mioveni va fi inchisa vineri, 23 iunie Zona de picnic Faget din Mioveni va fi inchisa vineri, 23 iunie, in intervalul 09.00 – 17.00, intrucat va gazdui un eveniment privat. Accesul publicului in zona de agrement va fi permis dupa ora 17.00. „In weekend, locația va funcționa…