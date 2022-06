Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 109. Ultimul bilant neoficial arata ca peste 32.000 de militari rusi au murit, pana in prezent, in razboiul din Ucraina. Fortele ruse continua bombardamentele in estul Ucrainei pentru a controla intreaga regiune Donbas.

- Fortele ruse au bombardat peste 40 de orase din regiunea Donbas, in estul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, amenintand sa inchida ultima cale principala de scapare pentru civilii prinsi in calea invaziei lor, aflata acum in a patra luna, relateaza Reuters.

- Vladimir Putin s-a implicat atat de personal in razboiul din Ucraina incat ia decizii operationale si tactice „la nivelul unui colonel sau general de brigada", afirma surse militare occidentale, citate de The Guardian. Presedintele rus contribuie la determinarea miscarii fortelor in Donbas, au adaugat…

- PNL a transmis, sambata, pe Facebook, ca Maria Madalina Turza, Consilier de Stat PNL in cadrul Cancelariei Prim-ministrului Nicolae Ciuca si Coordonator strategic al asistentei umanitare a refugiatilor i-a prezentat Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, strategia Romaniei la criza…

- "Ucraina trebuie sa caștige acest razboi și sunt convins ca il va caștiga. Apoi va urma procesul de reconstrucție. Intreaga comunitate internaționala trebuie sa asigure sprijinul și il asigur pe colegul meu, Dmitri, de sprijinul nostru. Reintaresc sprijinul puternic al Romaniei pentru aspirațiile europene…

- Fortele ruse continua retragerea din zona Kiev si din nordul Ucrainei, repozitionandu-se catre estul si sudul aceste tari. Responsabili ucraineni avertizeaza insa ca urmeaza lupte grele cu trupele ruse in zonele Donbas si Harcok, precum si la Mariupol in sud. Intreaga regiune Kiev este controlata de…

- Județul Maramureș este infrațit cu Provincia Flevoland (Regatul Țarilor de Jos) inca din 2015, iar de-a lungul timpului aceasta relație de cooperare s-a concretizat in multe schimburi de expertiza și proiecte de cooperare internaționala pe teme de interes european. In contextul actual, in care se desfașoara…

- Ucraina acuza Rusia ca lanseaza in Marea Neagra mine ucrainene, pentru a pune responsabilitatea eventualelor incidente pe seama Ucrainei. Asemenea dispozitive explozive, de fabricație ucraineana, au aparținut Forțelor Navale ale Ucrainei. Ele ar fi fost capturate de Rusia in peninsula Crimeea sau in…