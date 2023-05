Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a calificat la Campionatul Mondial de handbal feminin, dupa o „dubla” cu Portugalia in care nu a avut nicio emoție. Naționala condusa de Florentin Pera s-a impus și in meciul din deplasare de la Paredes, la o diferența de patru goluri, dupa ce in tur caștigase cu 15 goluri avans. Romania s-a…

- Astazi va propun un articol despre suprainregistrare. In cele cateva articole ce au avut ca subiect Recensamantul Populatiei si Locuintelor (RPL) 2021 am semnalat posibilele surprize pe care le-ar putea aduce aceasta inregistrare. Inca din martie anul trecut, in seria Recensamant 2022. Cati vom mai…

- Cea de-a 11-a ediție a festivalului Analog Mania – care a debutat la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara – reunește artisti din mai multe țari europene, iar unul dintre proiectele centrale ale acestui eveniment este „Side by Side”, o expozitie care celebreaza centenarul productiei de film de amatori…

- Adrian Ghenie, unul dintre cei mai cunoscuți și bine vanduți artiști contemporani revine in Romania: expoziția Corpul imposibil, organizata de Fundația Art Encounters, se deschide pe 20 aprilie la Pavilionul ISHO din Timișoara, in anul in care orașul e Capitala Culturala Europeana. Fundația Art Encounters,…

- In perioada 30 martie – 2 aprilie, iubitorii de lectura din Timișoara vor avea parte de cea de-a X-a ediție a Salonului de Carte Bookfest, care va fi organizat de Asociația Editorilor din Romania la Centrul Regional de Afaceri. Cele mai importante edituri din Romania iși vor promova ultimele noutați…

- 12 dintre cele mai bune producții cinematografice italiene recente, premiate și apreciate, dar și filme clasice restaurate, care poarta spectatorii prin locuri memorabile și pline de istorie sau peisaje de poveste, vor putea fi vazute in cadrul festivalului, in prezența invitaților speciali.

- East17 și Mr. President vin in Romania. Unde ii poți vedea! We Love Music festival revine pentru cea de-a II-a ediție. Festivalul care a unit melomanii de toate varstele revine cu o noua ediție care iși propune sa surprinda placut publicul cu cele mai mari nume muzicale. Artiștii care vor face show…

- Ricardo Caria, portughezul indragostit de țara noastra revine in Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, urmand sa susțina nu mai puțin de trei concerte la Porto Arte in perioada 3 – 5 februarie, evenimentele urmand sa se desfașoare sub genericul Fado. „Anul 2023 se anunța a fi pentru mine un an al…