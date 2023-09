Festivalul Cârnaților de Pleșcoi din Berca: Bucurie, surprize și tradiție într-o zi specială! Festivalul Carnaților de Pleșcoi din comuna Berca a debutat cu o nota speciala in acest an, atragand sute de participanți devotați inca de la ora 12, chiar daca festivalul iși deschide porțile oficial la ora 15:00. Primarul Ionel Dobrița a parasit pentru scurt timp activitațile de organizare pentru a transmite un mesaj de bucurie și mandrie comunitații sale și vizitatorilor care au venit sa participe la eveniment. Primarul Dobrița a subliniat schimbarea notabila in ceea ce privește entuziasmul și participarea la festival in acest an. Cu cateva ore inainte de inceperea oficiala, sute de persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

