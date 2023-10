Stiri pe aceeasi tema

- La Casa Bredicenilor din Lugoj va avea loc joi, 14 septembrie, incepand cu ora 18, o tripla lansare de carte, sub genericul “Trei povești din Timișoara”. Cu acest prilej, vor fi lansate carțile: “Poveste dintr-o sticla de parfum”, de Petru Stepan, “O scurta istorie a Timișoarei pana la…

- Seria concertelor din cadrul festivalului internațional „George Enescu” care au loc in capitala europeana a culturii Timișoara continua in 6 septembrie, cand Romanian Chamber Orchestra, dirijata de Gabriel Bebeșelea, va susține in sala Capitol, de la ora 19:00, un program alcatuit din „Eine Kleine Nachtmusik”,…

- La finalul acestei saptamani incepe cea de-a 18-a ediție a Festivalului PLAI, la Timișoara. Manifestarea de anul acesta este diferita de cele precedente, fiind dedicata Programului Capitala Culturala Europeana și include numeroase experiențe și activitați inedite.

- Prestigiosul Festival „George Enescu”, care in 2023 implinește 65 de ani de la inființare, va avea o secțiune și in Timiș. Cele șase concerte ce vor avea loc la Filarmonica Banatul, respectiv la Teatrul Municipal Traian Grozavescu din Lugoj, sunt dedicate programului Capitala Culturala Europeana.

- O mașina s-a rasturnat in aceasta dimineața, la coborarea de pe autostrada A1 aflata in zona localitații timișene Remetea Mare. In urma accidentului rutier, un barbat a ajuns la spital. „Un barbat in varsta de 52 de ani a condus un autoturism pe A1 Deva – Nadlac dinspre Lugoj spre Timișoara, iar la…

- Se apropie o noua stagiune estivala a festivalului de opera și opereta in aer liber, ajuns la cea de-a XVIII-a ediție, un eveniment unic in peisajul liric al regiunii, care va avea loc la teatrul de vara din Parcul Rozelor și va prezenta trei dintre cele mai reprezentative creații ale artei interpretative…

- Sase orase din Romania vor gazdui concerte si recitaluri din programul Festivalului International George Enescu, au anunțat organizatorii evenimentului. Conform organizatorilor, concerte si recitaluri din cadrul programului festivalului care are loc la Bucuresti vor bucura publicul din Cluj-Napoca,…