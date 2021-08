Stiri pe aceeasi tema

- Publicul Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL a decis sambata, 14 august, prin vot electronic, caștigatorii celei de-a 18-a ediții: NEIDENTIFICAT, lungmetrajul regizat de Bogdan George Apetri,...

- Productia romaneasca „Neidentificat”, regizata de Bogdan George Apetri, a castigat sambata seara Trofeul Anonimul, in urma votului acordat de publicul festivalului international de film independent care a avut loc la Sfantu Gheorghe. Cu aproximativ 2.500 de spectatori, in medie, pe fiecare…

- Astazi incepe cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul, care se desfașoara in perioada 9-15 august și vine cu proiecții de filme romanești și internaționale. Filmul „Respect”, despre viața reginei muzicii soul Aretha Franklin, va fi proiectat la Sfantu Gheorghe,…

- Filmul rusesc „Vanatorul de balene” a caștigat Trofeul Transilvania, marele premiu al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), in timp ce lungmetrajul romanesc „Camp de maci” a fost recompensat cu doua premii. Gala de decernare, prezentata de jurnalista Amalia Enache și de președintele…

- Festivalul International de Film Independent Anonimul, care va avea loc in perioada 9 – 15 august, la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii, reuneste in competitie cinci lungmetraje, internationale si romanesti, selectionate de Ludmila Cvikova. „Kalaazar” (r. Janis Rafa, Olanda-Grecia), „Looking For Venera”…

- „Miracol”, cel mai nou lungmetraj regizat de Bogdan George Apetri („Periferic”, „Neidentificat”) a fost selecționat in cadrul celei de-a 78-a ediții a Festivalul Internațional de Film de la Veneția, cel mai vechi festival de film și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri din lume. Este prima…