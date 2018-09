Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a patra editie a Festivalului Ambasadelor va avea loc intre 3 - 9 septembrie, la ARCUB si in Parcul Titan din Bucuresti, reunind 70 de culturi si nationalitati sub genericul "World Experience Festival", arata organizatorii intr-un comunicat.

- Cea de-a IV-a editie a evenimentului multicultural Festivalul Ambasadelor (World Experience Festival) va avea loc, in perioada 3 - 9 septembrie, la ARCUB si in Parcul Titan intre 7 si 9 septembrie, Asociatia ESCU - organizator al evenimentului - anuntand participarea a 70 de misiuni diplomatice,…

- Principala asociatie a musulmanilor din Romania a renuntat la proiectul de construire a Marii moschei in Bucuresti, din cauza lipsei de fonduri, informeaza site-ul publicatiei Courrier des Balkans.

- Bucuresti. Festivalul Național de Teatru, desfașurat la București in octombrie, se afla la ediția cu numarul 28 și va reuni cele mai apreciate spectacole de teatru realizate in stagiunea 2017-2018. In Selecția Oficiala se regasesc 36 de spectacole din toata țara, printre ele și doua producții aradene.…

- Miercuri, 4 iulie, la invitatia Excelentei Sale Luminita Odobescu, Ambasadorul Romaniei la Bruxelles, Consiliul Judetean Tulcea si Asociatia de Management al Destinatiei Turistice "Delta Dunarii" au reprezentat destinatia multicultural artistica Judetul Tulcea la Reprezentanta Permanenta a Romaniei…

- Liantul, structura relationala care aduna in ghem firele acestei lumi, mentinandu-i coeziunea, felul de a fi este comunicarea. Cadrul ambiental al bibliotecii este cel mai potrivit pentru intalniri si dialoguri, lecturi impreuna, dezbateri pe diverse teme, exersarea creativitații și imaginației. Miercuri,…

- De pe telefonul mobil, tableta, din fata calculatorului, de la serviciu, ori de acasa. Parcurile Romaniei, dar si altele de referinta de peste hotare, sunt la un click distanta gratie unui proiect pionier dezvoltat de Asociatia Peisagistilor din Romania. Proiectul “ parcuri360 ” a pornit de la intenția…