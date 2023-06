Stiri pe aceeasi tema

- Recent, prefectul județului Argeș și secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, au facut o vizita pe șantierul lotului 5 al autostrazii Pitești - Sibiu. Potrivit autoritaților, lucrarile pe acest tronson de drum au ajuns la un stadiu fizic de 33%. Daca totul decurge conform…

- Campania „O strada si un bust in Pitesti pentru Constantin Stroe” „Jurnalul de Argeș” a inițiat, inca din octombrie 2021, o campanie in cinstea fostului director al Dacia, Constantin Stroe. Pana acum, numeroase personalitați și-au spus parerea despre necesitatea unei strazi și a unui bust in Pitești…

- UTA Arad a ratat șansa de a se indeparta de locul direct retrogradabil in liga secunda. Formația aradeana a remizat la Pitești cu FC Argeș (2-2), la capatul unui meci in care dramatismul a atins cote maxime.

- Mii de lalele in dar, de Sfantul Gheorghe, la Pitești! Astazi, 23 aprilie, in a treia zi a Simfoniei Lalelelor, vizitatorii din parcul Lunca Argeșului au primit lalele cu bulbi pentru a le planta in gradinile lor! Municipalitatea a oferit 15.000 de lalele cu bulbi, acesta fiind al treilea an in care…

- Ajunsa la cea de-a 46-a editie, Simfonia Lalelor, unul dintre cele mai asteptat eveniment al anului, iși deschide porțile. Ediția a 46-a a Simfoniei Lalelelor sta sub semnul jubileului, in primavara lui 2023 implinindu-se 50 de ani de la inflorirea primelor lalele plantate in Pitești! Tematica expoziției…

- Polițiștii de la Investigarea Criminalitatii Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala. Dosarul vizeaza faptele unui piteștean in varsta de 39 de ani, care – potrivit Biroului de presa al IPJ Argeș – ar fi comercializat, in perioada 2012-2017,…

- „PHOENIX – Povestea”, la Pitești, in prezența lui Nicu Covaci! Duminica, 2 aprilie 2023, de la ora 19.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „PHOENIX – Povestea”, in prezența fondatorului trupei Phoenix, Nicu Covaci. Regizat de cineastul Cristian Radu Nema și produs de Bianca…

- La data de 21 martie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Pitesti, pun in aplicare 33 de mandate de perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Ilfov, Vrancea si in municipiul Bucuresti.Video: https: youtu.be yHfpcs7Bly8…