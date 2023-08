Festival de vinuri la Carei fără exprimări și fără traduceri în limba română Sambata, 5 august 2023, de la ora 18,00, a avut loc deschiderea Festivalului de Vinuri de la Carei. Scenariul din data de 12 aprilie 2023 de la Carei, semnat de Primaria Carei, a fost preluat și de Consiliul Județean Satu Mare și ceilalți organizatori ai Festivalului de vinuri din perioada 5-6 august 2023. Adica nu s-a asigurat nicio traducere in limba romana pentru alocuțiunile vorbitorilor. Singurul care s-a chinuit sa rosteasca doua propoziții in limba romana a fost evazionistul Kovacs, primarul din Carei. Deputatul satmarean Magyar Lorand nu și-a adus aminte de niciun cuvant in limba romana… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

