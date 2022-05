Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la ediția a XI-a, Festivalul Barocul in Ipostaze Contemporane cuprinde workshopuri, concerte de orga, un recital de orga și poezie, un recital de muzica sacra cu orga, dar și un recital de muzica de camera cu orga. Anul acesta se desfașoara la Timișoara, Cenad, Pecica, Dudeștii Vechi și Vinga,…

- Marele cineast maghiar Miklos Jancso va fi omagiat printr-o retrospectiva de trei filme la a noua editie a Festivalului „Ceau, Cinema!”. Spectatorii vor avea sansa sa vada in versiuni restaurate de Arhiva Maghiara de Film, „Confruntarea” (1969), „Psalmul rosu” (1972) si „Electra, dragostea mea” (1974).

- CARAȘ-SEVERIN – Teatrul „Anton Pann” este doar unul dintre cele prezente in ediția de anul trecut a Festivalului de teatru pentru copii „Lumea poveștilor”. Anul acesta, trupa din Ramnicu Valcea revine in cadrul ediției a V-a a festivalului, care va avea loc in perioada 21-29 mai și va cuprinde spectacole…

- Orașul aradean Nadlac va fi sambata, 7 mai, incepand cu ora 10.00, gazda tradiționalului festival-concurs al Carnatului Proaspat și Salamului Uscat, organizat de primarie și de Uniunea Democrata a Slovacilor și Cehilor din Romania, la care participa nu mai puțin de 30 de echipe din Nadlac, Pecica, Ungaria,…

- Transport gratuit la „Simfonia Lalelelor”, in Parcul „Lunca Argeșului”, intre 15 și 17 aprilie! Ediția a 45-a a festivalului „Simfonia Lalelelor” se apropie, iar pregatirile sunt in desfașurare permanenta in Parcul „Lunca Argeșului”. Municipalitatea piteșteana va asigura accesul facil in zona parcului…

- 10Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a dat startul inscrierilor pentru Festivalul – concurs Gelu Stan 2022. Ediția a IV-a a evenimentului care evoca personalitatea de anvergura și opera maestrului Gelu Stan se va desfașura in lunile martie- aprilie. Concursul se adreseaza tinerilor interpreți…

- Ediția pilot a evenimentului CineCopilaria, festival dedicat in intregime regizoarei Elisabeta Bostan, va avea loc in mai puțin de doua saptamani in orașul natal al celei cunoscuta și sub numele de regizoarea filmelor pentru copii. In cele doua zile de festival, respectiv 5 și 6 martie 2022, locuitorii…