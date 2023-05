Asa-numita Comunitate Energetica Ferrari ar trebui sa fie finalizata pana in decembrie si este de asteptat sa aiba o capacitate medie anuala de productie de aproximativ 1.500 de megawati ora (MWh). Cetatenii locali, institutiile, activitatile comerciale si fabricile vor putea, de asemenea, sa se conecteze la centrala solara, a declarat marti Ferrari. Ferrari, renumita pentru logo-ul sau sub forma unui cal, isi propune sa atinga neutralitatea carbonului pana in 2030 si intentioneaza sa dezvaluie prima sa masina complet electrica in 2025. CEO-ul sau, Benedetto Vigna, a spus ca proiectul centralei…