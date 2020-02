Stiri pe aceeasi tema

- Camera instalata pe bord de soferul unui alt autoturism a surprins vineri momentul socant in care a avut accidentul in orasul Energodar. In imagini se vede cum o masina a oprit pentru a permite unei tinere mame sa traverseze cu bebelusul ei aflat in carucior. In timp ce traversa, femeia a observat…

- Politistii prahoveni fac cercetari pentru a stabili imprejurarile decesului unui barbat care a fost gasit mort pe un drum neasfaltat, sub un pod, intr-o zona rurala din judetul Prahova, masina sa fiind gasita intr-o rapa, la doi kilometri distanta.

- La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au oprit in trafic o autoutilitara condusa de Post-ul Barbat prins cu 520 de kg de aluminiu, in mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O televiziune din Irak a difuzat o inregistrare video care pare sa surprinda raidul aerian american efectuat la Bagdad, soldat cu moartea generalului iranian Qassem Soleimani.Inregistrarea video prezinta un atac aerian care vizeaza un convoi de vehicule, in Bagdad, informeaza Daily Mail.…

- O mașina a luat foc duminica în jurul amiezii pe o strada din Florești. Tânara a cui era mașina a facut un atac de panica și nu a știut cum sa gestioneze situația. Din fericire, mai mulți oameni de buna credința au sarit în ajutorul ei. Au ieșit din mașini, au luat extinctoare și…

- Totul s-a intamplat in Neamț, acolo unde un barbat in varsta de 78 de ani a disparut fara urma in timp ce se intorcea acasa cu fiul sau mort. Batranul venea de la Iași, acolo unde fiul sau murise la spital și, undeva in drum spre casa, i-a spus șoferului dricului sa opreasca pentru ca nu se simte foarte…

- Monopostul "Ferrari F2002", cu care Michael Schumacher s-a impus in Formula 1 in sezonul 2002, a fost vandut la licitație contra sumei de 6,6 milioane de dolari, anunța Hotnews.Licitația a avut loc la Abu Dhabi. O parte din suma obținuta va ajunge la Fundația Keep Fighting, deținta de familia lui Michael…

- Caz strigator la cer. O fetita a fost rapita de un barbat necunoscut, in timp ce se intorcea acasa de la scoala. Totul s-a petrecut in regiunea Irkutsk din Federatia Rusa. Momentul a fost surprins de camerele video, instalate in preajma.