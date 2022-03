Fermierul Victor Chivu: „Fără ajutor, n-o să mai avem vaci”. “Am devenit importatori de lapte”- președintele ASAS Zootehnia romaneasca este in declin de multa vreme, iar creșterea vacilor se inscrie și ea pe acest trend. Prețurile mici la lapte oferite de procesatori fermierilor, mai ales in zona de sud a țarii, dar și costurile tot mai mari de producție, fara un sprijin susținut din partea statului, i-au determinat pe mulți crescatori sa renunțe sa mai țina animalele. Numai in ultimele trei luni, de exemplu, au disparut circa 50.000 de vaci cu lapte, spune președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS), Valeriu Tabara, in condițiile in care pe total efectivele au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

