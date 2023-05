Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa: Reprezentanții Alianței pentru Agricultura și Cooperare, formate din Federația Naționala a Producatorilor din Agricultura, Industria Alimentara și Servicii Conexe din Romania – ,,PRO AGRO”, Liga Asociațiilor Producatorilor Agricoli din Romania – ,,LAPAR” , Uniunea de Ramura Naționala…

- Agricultorii au anuntat ca, vineri, timp de trei ore, vor bloca iesirea de pe autostrada A1 in trei puncte din judetul Timis, in cadrul unui protest de amploare, care se desfasoara in mai multe locuri din tara. De asemenea, in judetul Arad va fi blocata autostrada A1 in apropierea trecerii de frontiera…

- Fermierii vor ieși saptamana viitoare cu tractoarele și camioanele in strada, in forma de protest. Se estimeaza ca la manifestarea publica vor participa fermieri din toata țara insoțiți de utilaje agricole din dotare. Se pare ca protestul este organizat de UNCSV – Uniunea de Ramura Naționala a Cooperativelor…