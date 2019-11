Fermierii, sprijiniți să producă tomate româneşti din luna februarie Fermierii din judetul Buzau care participa in Programul de sustinere al cultivarii tomatelor in spatii protejate spera sa aduca rosii romanesti pe mese inca din luna februarie. Numarul cultivatorilor de rosii inscrisi in program este de 101, dintre care 90 deja livreaza pe piata. Programul de sprijin pentru tomate, cultivate in sere sau solarii, asigura necesarul de consum intern de tomate proaspete din productia autohtona. Daca pana acum, acest lucru se intampla din luna mai, pana in luna decembrie, anul acesta cultivatorii spera sa poata aduce pe piata rosii inca din luna februarie. Rosii in… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

