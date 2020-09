Alianta pentru Agricultura si Cooperare (AAC) solicita autoritatilor sa aprobe, pana la finele lunii septembrie, ordonantele pentru declararea starii de calamitate in agricultura si amanarea ratelor pentru fermierii afectati de seceta, sustinand ca anul agricol 2020 -2021 a fost "cel mai greu din ultimii 50 de ani".



Reprezentantii Aliantei sustin, intr-o scrisoare deschisa transmisa premierului Ludovic Orban, ministrului Agriculturii, Adrian Oros, si ministrului Finantelor, Florin Citu, ca fermierii sunt in pragul falimentului daca nu se aproba in urmatoarea sedinta de Guvern Ordonantele…