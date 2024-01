Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii protestatari și ministrul Agriculturii au ajuns la un acord privind solicitarile fermierilor. Reprezentantul fermierilor din Alianta pentru Agricultura si Cooperare (AAC) Marius Micu a anuntat ca probabil ca va fi decisa suspendarea protestelor. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, si reprezentantii asociatiilor din sectorul vegetal au agreat luni 13 solicitari venite din partea fermierilor, dupa mai bine de trei ore de negocieri, transmite Agerpres. Printre acestea se afla acordarea in regim de urgenta a platilor APIA, cu termen 29 februarie…

- „O sa avem o intalnire in care o sa ne consultam, pentru ca o mare parte dintre solicitarile noastre au fost agreate de ministru. Probabil ca vom decide sa suspendam orice initiativa de a efectua proteste pana la ajungerea unui termen. La momentul in care se vor indeplini sau nu se vor indeplini, vom…

- Crescatorii de animale care au in proprietate bivolițe pot sa incaseze anul acesta un ajutor de 100 euro pe bivolița de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Ministerul Agriculturii a publicat in consultare proiectul Ordonanței de urgența care instituie acest ajutor in condițiile…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza, in luna decembrie, plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna septembrie/trimestrul III din 2023. Suma autorizata la plata este…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) informeaza ca, in scopul simplificarii procedurii de accesare a subvențiilor pentru investițiile cu o valoare de pina la 100 de mii de lei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a aprobat modelul simplificat al Proiectului investițional.…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza beneficiari ca, pana la data de 31 octombrie 2023 inclusiv, primeste Cereri de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente trimestrul III al anului 2023…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) reamintește ca, pana la data de 26 octombrie inclusiv, se pot depune cereri de acordare a sprijinului de urgența pentru sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase. Potențialii beneficiari sunt invitați la Centrele APIA pe a caror raza teritoriala…