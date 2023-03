Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe asociatii ale fermierilor s-au plans ca produsele agricole romanesti sunt blocate in silozuri sau magazii pentru ca mijloacele de transport pentru alimente sunt folosite pentru marfa care vine din Ucraina si au cerut compensatii de minimum 100 euro pe tona pentru produsele blocate.

- Eurodeputatul PNL si prim-vicepresedintele partidului Dan Motreanu afirma, joi, ca este dezamagit de modul in care Ministerul Agroculturii a negociat acordarea compensatiilor pentru fermierii romani afectati de importurile de grane din Ucraina, avand informatii ca tara noastra va primi cea mai mica…

- Aflati in plin proces de schimbare climatica globala, martorii unor ani consecutivi de seceta, situati atat de aproape de o modificare fundamentala a configuratiilor anotimpurilor asa cum le stiam pana acum, si sub amenintarea crizelor geopolitice si economice ce se incapataneaza sa se suprapuna cu…

- Comisia Europeana a exceptat de la orice controale și taxe importurile de cereale și carne produsa in Ucraina. Asta dupa ce a majorat costurile fermierilor europeni prin interdicții și condiții de producție.Liderii G20 au facut apel la solidaritate pentru combaterea foametei cauzate de razboiul agresiv…

- Libera circulație, absența controalelor fitosanitare și ridicarea taxelor vamale pentru produsele agricole din Ucraina și-au atins scopul. Fermierii de pe intreg teritoriul UE au ajuns in prag de faliment, cu o consecința directa de reducere a efectivelor de animale. Ursula von der Leyen, președintele…

- Razboiul din Ucraina a avut o influenta negativa asupra agriculturii romanesti, cu implicatii care inca nu pot fi cuantificate, iar fermierii se afla in prezent intr-o situatie extrem de delicata, respectiv "cu magaziile pline si cu conturile goale", sustine ministrul

- Grupuri de agricultori polonezi au blocat joi circulatia camioanelor la mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru a protesta fata de intrarea in Polonia a cerealelor ucrainene de “slaba calitate” si care le provoaca pierderi, transmite agentia EFE. Aceste grupuri impiedica de joi la…

- Un grup de sase state din Europa de Est, in frunte cu Polonia, au cerut Comisiei Europene sa adopte masuri, inclusiv despagubiri pentru fermieri, in contextul in care exista o supraoferta de cereale creata de importurile ieftine din Ucraina, care a redus cererea pentru produsele locale si a declansat…