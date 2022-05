Stiri pe aceeasi tema

- Companiile, inclusiv cele din agribusiness, interesate sa-și produca singure energia electrica pot sa apeleze la banii din Fondul de modernizare, care le pune la dispoziție o suma de pana la 15 milioane euro pe proiect. Proiectele se vor putea depune, incepand cu data de 30 iunie. La acest moment, documentația…

- Ministerul Energiei a lansat in consultare publica documentele privind accesarea fondurilor europene din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru realizarea de baterii, panouri fotovoltaice si capacitati de stocare, a anuntat, pe Facebook, ministrul Virgil Popescu.

- Fermierii si antreprenorii romani vor avea la dispozitie resurse financiare din Fondul de Modernizare pentru crearea de noi facilitati de producere a energiei regenerabile, ceea ce le va oferi posibilitatea sa devina independenti din punct de vedere energetic, a anuntat, miercuri, ministrul Agriculturii,…

- ”Venim cu solutii reale si cu finantarea necesara. Prin realizarea proiectelor finantabile in cadrul acestei scheme de ajutor se urmareste cresterea cu aproximativ 950 MW a capacitatii instalate de producere a energiei electrice din sursa de energie eoliana si solara, cu sau fara instalatii de stocare…

- Fermierii care si-au incendiat miristile in mod intentionat isi vor pierde subventia pentru anul de cerere respectiv si vor fi sanctionati, a declarat, la finalul saptamanii trecute, Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, cu prilejul unei deplasari efectuata in judetul Bistrita-Nasaud. Citește și:…

- Fermierii care și-au incendiat miriștile in mod intenționat iși vor pierde subvenția pentru anul de cerere respectiv și vor fi sancționați, conform declarațiilor ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu.

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat Raportul de selectie lunar aferent primei etape (25 octombrie – 24 noiembrie 2021) a sesiunii submasurii 4.1 Investitii in exploatatii agricole, componenta destinata tinerilor fermieri pentru achizitii de utilaje, din cadrul Programul National…

- Fermierii, "acces gratuit și in acest an la apa de pe canalele de irigații" Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu.FOTO: gov.ro. Fermierii vor avea acces gratuit, și în acest an, la apa de pe canalele de irigații, iar organizațiile utilizatorilor de apa pentru irigații vor beneficia de…