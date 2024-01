Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, si reprezentantii asociatiilor din sectorul vegetal au agreat luni 13 solicitari venite din partea fermierilor, dupa mai bine de trei ore de negocieri, transmite Agerpres. Printre acestea se afla acordarea in regim de urgenta a platilor APIA, cu termen 29 februarie…

- Sute de șoferi și fermieri au ieșit și astazi cu camioane și tractoare pe mai multe șosele din țara, conform ultimelor informații de la Centrul Infografic al Poliției Rutiere.Probleme erau in aceasta dupa-amiaza pe DN2, atat in județul Suceava, in Vama Siret, unde traficul era blocat, dar și in apropierea…

- E scandal in zona Vamii Siret și in alte regiuni ale țarii, unde transportatorii și fermierii au paralizat traficul pe multiple direcții de deplasare. Circulația la Vama Siret este complet blocata, iar protestatarii au avut un conflict verbal cu ucrainienii care intenționau sa intre in Romania. Prefectul…

- Protestele transportatorilor si fermierilor de la marginea Capitalei nu s-au incheiat. Ei au ramas pe marginea drumului E 85, in Afumați și sunt hotarați sa nu plece pana cand Guvernul nu le va soluționa revendicarile. Cele mai importante sunt o reducere masiva a tarifului la RCA și preturi mai mici…

- Protestele din capitala continua și astazi, 12 ianuarie 2024. Fermierii și transportatorii au anunțat ca nu vor opri manifestația, chiar daca au reușit sa discute personal cu premierul Marcel Ciolacu. Prefectul i-a preluat pe protestatari Prefectul Bucureștiului, Rareș Hopinca, a mers vineri, 12 ianuarie,…

- In ultimele zile, pe drumul european E85, incepand de la vama Siret și pana la Darmanești, o coada de tiruri s-a transformat intr-o adevarata provocare pentru circulația rutiera și, implicit, pentru economia și infrastructura județului Suceava. Cei 25 de kilometri de coada, formata in urma blocajului…

- Autoritațile din județul Suceava sunt ingrijorate de riscul de apariție al unor blocaje in trafic, din cauza creșterii fluxului de camioane spre Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Protestele transportatorilor de marfa poloni și sloveni care blocheaza traficul de marfuri din Ucraina spre ...

- Polițiștii de la Centrul Infotrafic anunța ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile. Cei care se intorc din minivacanța de la munte sunt sfatuiți sa aleaga rute alternative. Conform…