Fermierii nu renunță la proteste: „Începând de luni, 19 iunie, o parte din agricultori se vor deplasa înspre capitală cu tehnica agricolă” Asociația Forța Fermierilor a anunțat reluarea protestelor agricultorilor dupa ce ”din nou au fost duși in eroare de catre autoritați”. Potrivit unui comunicat, negocierile promise de Guvern așa și nu au mai avut loc pe parcursul saptamanii curente, așa ca fermierii au decis in cadrul Consiliului de azi ca vor ieși la manifestari lunea viitoare, pe 19 iunie, scrie Deschide.md . ”Incepand de luni, 19 iunie, o parte din agricultori se vor deplasa inspre capitala cu tehnica agricola. Fermierii din alte raioane vor ieși in acea zi la traseele naționale. Graficul final de pornire din raioane la Chișinau,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

