Fermierii nemulțumiți blochează Germania Planurile fiscale ale guvernului federal au adus la Berlin mii de fermieri germani. Daca masurile bugetare propuse intra in vigoare, agricultorii promit un „ianuarie fierbinte”. Din 8 ianuarie, fermierii germani vor sa protesteze la Berlin, impotriva Guvernului, nemulțumiți de eliminarea subvenției pentru motorina și de ridicarea scutirilor de taxe la impozitul pe vehicule. Pe 18 decembrie 2023, peste 1.500 de tractoare au blocat circulația pe strazile Berlinului. De atunci, sute de utilaje agricole „circula” așa in multe alte orașe germane in semn de protest. Data de 8 ianuarie 2024 este cruciala… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

